DNA-spoor leidt politie naar 35-jarige verdachte van woningoverval aan Jan van Galenstraat in Utrecht

De politie heeft een 35-jarige Utrechter aangehouden op verdenking van het plegen van een woningoverval in de Jan van Galenstraat. De overval was al op 4 september 2023, maar een DNA-spoor leidde de politie nu naar deze verdachte.

Een vrouw werd op 4 september 2023 rond 06.45 uur in haar woning in de Jan van Galenstraat in Utrecht overvallen. Sindsdien liep er een politieonderzoek, maar tot op heden was er nog niemand aangehouden. De politie beschikte wel over DNA-sporen die leidden naar een verdachte.

Onlangs kreeg de recherche informatie binnen dat de verdachte zich in een woning in Houten zou bevinden. Een speciaal team van de politie viel de woning donderdagochtend vroeg binnen en trof daar inderdaad de verdachte aan. De 35-jarige Utrechter zat op zolder, waar hij door de politie is aangehouden. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris, die het voorarrest van de man met veertien dagen verlengde.