Dode man in woning aan de Teugelhof in Utrecht is 58-jarige Venezolaan; politie gaat uit van misdrijf

De overleden persoon die vorige week donderdag aangetroffen werd in een woning op de Teugelhof in Utrecht is een 58-jarige man uit Venezuela. Dat meldt de politie vrijdag. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar de politie zegt uit te gaan van een misdrijf.

De man werd op donderdag 28 september gevonden in een woning op de Teugelhof, na een melding dat hij al enkele dagen niet meer gezien was en dat er ook geen contact met hem was geweest. Agenten gingen de woning vervolgens binnen en troffen daar een overleden man aan.

De politie is vervolgens een onderzoek gestart naar wat er in de woning is gebeurd. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar de politie gaat ervan uit dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

De recherche wil graag in contact komen met mensen uit de omgeving van het slachtoffer en hoopt bekenden te spreken die meer over het leven van het slachtoffer kunnen vertellen. “Voor de recherche is het ook belangrijk om een beeld te krijgen van het slachtoffer en de dagen voor zijn dood in kaart te brengen. Weet u meer over het slachtoffer of heeft u hem onlangs nog gezien? Laat het de recherche weten”, schrijft de politie.