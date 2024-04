Dode vrouw aan Gambiadreef in Utrecht kwam door misdrijf om het leven; familielid als verdachte opgepakt

De politie heeft een 49-jarige man uit Polen gearresteerd in het onderzoek naar de overleden vrouw die dinsdag in een woning aan de Gambiadreef werd gevonden. De vrouw blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gekomen, meldt de politie. Het slachtoffer en de verdachte zijn familie van elkaar.



De politie kreeg dinsdagochtend rond 6.45 uur een melding dat er een overleden persoon lag in een woning aan de Gambiadreef in de wijk Overvecht. Agenten gingen ter plaatse en troffen daar het levenloze lichaam van een vrouw aan. De politie deed heel de dag onderzoek in de woning, maar kon aan het eind van de dag nog niet vertellen wat er precies gebeurd was.

Nu meldt de politie dat de overledene een 80-jarige vrouw uit Polen is. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, zo is inmiddels duidelijk. De 49-jarige verdachte die nu vastzit, werd dinsdag al aangehouden. Ook hij komt uit Polen. Volgens de politie zijn de verdachte en het slachtoffer familie van elkaar. “Het slachtoffer verbleef enige tijd in de woning waar zij gevonden is.”