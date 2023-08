Drie gewonden bij steekincident in theehuis aan Marco Pololaan in Utrecht

Drie personen zijn in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een steekincident in theehuis Al-Asdekaa in het Utrechtse Kanaleneiland. De politie heeft kort na het voorval drie verdachten gearresteerd.

De politie werd rond 00.20 uur gealarmeerd vanwege een steekincident aan de Marco Pololaan en vervolgens rukten meerdere eenheden uit. Drie mannen van 21, 38 en 39 jaar oud uit Utrecht en Nieuwegein zijn bij het steekincident gewond geraakt. Een van de slachtoffers raakte zwaargewond.

De politie heeft drie mannen opgepakt omdat zij mogelijk betrokken waren bij het steekincident. Het gaat om een 62-jarige en een 41-jarige man uit Utrecht, en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De 37-jarige verdachte is gewond geraakt toen hij op de vlucht sloeg voor de politie.

Wat er precies in theehuis Al-Asdekaa is gebeurd, is nog niet bekend. De politie doet daar verder onderzoek naar. Getuigen worden gevraagd zich te melden.