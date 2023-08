Drie jaar cel geëist voor overval op brillenwinkel in Utrechtse wijk Leidsche Rijn

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen een 20-jarige Rotterdam die ervan verdacht wordt dat hij een optiek in Leidsche Rijn heeft overvallen. De overval was op 21 november vorig jaar.

De overval op de optiek aan de Parijsboulevard gebeurde iets na openingstijd. Twee overvallers kwamen met een groot mes de zaak binnen en dwongen medewerkers om een vitrine te openen. De overvallers wisten een groot aantal dure brillen buit te maken.

De verdachte die nu voor moest komen, werd enkele weken na de overval opgepakt. In de vluchtauto werd een bivakmuts aangetroffen en op de vluchtroute een handschoen. Hierop zaten dna-sporen die door een match met de databank naar de verdachte leidden. In de databank zat het dna van de verdachte vanwege een eerdere veroordeling.

Bewijs

Het OM beschikt verder over afgeluisterde telefoongesprekken waarin de verdachte het heeft over zijn betrokkenheid bij de overval en over de aanhouding van een medeverdachte. “Ook is op de telefoon van verdachte een videofragment aangetroffen dat gemaakt is kort na de overval op de A12 nabij Utrecht. Op die korte video zijn de verdachte en een medeverdachte te zien in kleding die overeenkomt met de kleding die de overvallers droegen. De verdachten dragen bovendien dure zonnebrillen van een type dat ook bij de roof buit is gemaakt.”

Volgens het OM is op basis van het dossier ‘wettig en overtuigend bewezen dat de Rotterdammer de overval heeft gepleegd en dat hij de persoon was die het mes hanteerde’. Het OM wil dat de man drie jaar gevangenisstraf krijgt, waarvan een half jaar voorwaardelijk. “Bij het bepalen van de strafeis is rekening gehouden met de grote impact die de overval op de medewerkers heeft gehad. Ook is in strafverzwarende zin meegewogen dat de verdachte al vaker met justitie in aanraking is gekomen en er welbewust voor lijkt te kiezen een criminele levensstijl te leiden.”

Andere verdachten

Twee andere verdachten zijn al eerder veroordeeld voor hun aandeel bij de overval. Een 24-jarige Rotterdammer, die de vluchtauto bestuurde, kreeg een gevangenisstraf van zestien maanden opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk. Een 17-jarige Rotterdam is veroordeeld tot vier maanden jeugddetentie en kreeg een zogenoemde PIJ-maatregel.