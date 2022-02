Drie jonge verdachten aangehouden na overval op Phone House in Vleuterweide

De politie heeft in Vleuten drie verdachten aangehouden in verband met de overval op een filiaal van telecomzaak Phone House. Het gaat om twee mannen van 18, die rond 13.00 uur werden gearresteerd, en een 15-jarige jongen die niet veel later werd gevonden. De politie kwam de verdachten op het spoor na tips van burgers.

De overval werd dinsdag rond 10.30 uur gepleegd in Vleuterweide. De overvallers, de twee mannen van 18, bedreigden hierbij het personeel en bemachtigden een aantal telefoons. Hierna vluchtten ze op een scooter die voor het filiaal klaar stond. Het gevolg was een klopjacht waarbij de politie alle aanwezige eenheden inschakelde.

De snelle aanhouding van de verdachten is volgens de politie mede te danken aan een tip die zij kregen via Burgernet, waar de signalementen van de verdachten verspreid waren. Agenten kregen namelijk informatie dat de mogelijk gebruikte vluchtscooter was gezien in het Rose-Mariepad.

De twee 18-jarige verdachten konden daar gelijk worden aangehouden. De 15-jarige jongen werd niet veel later opgepakt. In het huis van de verdachten zijn na een doorzoeking de gestolen telefoons teruggevonden. De drie verdachten zitten vast voor verder verhoor.

