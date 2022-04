Drie minderjarigen met gestolen navigatiesystemen in de auto aangehouden in Utrecht

De Utrechtse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie minderjarigen aangehouden op verdenking van auto-inbraken. Zij reden in een voertuig waarin gestolen navigatiesystemen lagen.

“Onze Pasen is alvast lekker begonnen”, schrijft de politie op Twitter. In Vleuterweide zagen agenten rond 02.40 uur een auto rijden zonder verlichting. Na controle bleek de bestuurder minderjarig te zijn en ook werden er drie gestolen navigatiesystemen in het voertuig aangetroffen.

Daarnaast waren er in de omgeving ook meerdere auto’s opengebroken. De drie inzittenden van het voertuig, allemaal 17 jaar oud, zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau.

