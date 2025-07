Politie pakt drie personen op na verspreiding drugsfolders in Utrecht en omgeving

De politie heeft drie personen aangehouden die verdacht worden van het op grote schaal aanbieden van drugs via reclamefolders. De verdachten verspreidden deze folders op willekeurige adressen in Utrecht en omliggende gemeenten. In de folders stonden telefoonnummers en QR-codes waarmee drugs eenvoudig konden worden besteld.

De folders werden bezorgd in diverse flats en appartementencomplexen in Utrecht, maar ook buiten Utrecht, zoals in De Bilt en Woerden, zijn de folders gesignaleerd. Omdat de verspreiding van de folders willekeurig was, kwamen volgens de politie ook kinderen en kwetsbare personen in aanraking met de handel in drugs. In de folders stond een telefoonnummer en QR-code om de drugs te bestellen.

Zorgen uit de wijk

Bij de politie kwamen de afgelopen maanden meerdere meldingen binnen van bezorgde buurtbewoners. Zij maakten zich zorgen over de laagdrempelige manier waarop de drugs werden aangeboden en de openlijke vorm van criminaliteit.

Inbeslagname van geld en voertuigen

Na uitgebreid onderzoek hield de politie deze maand drie verdachten aan, op verdenking van handel in verdovende middelen. Tijdens het onderzoek werden ook drugs, voertuigen en geldbedragen ter waarde van enkele duizenden euro’s in beslag genomen.

De politie heeft de gegevens van de verdachten gedeeld met de gemeente Utrecht, die op basis daarvan aanvullende maatregelen kan treffen tegen de betrokken personen.

Oproep van politie

De politie roept mensen op om verdachte folders of andere signalen van criminele activiteiten te blijven melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.