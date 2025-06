Drie tieners aangehouden voor gewapende overval op brillenzaak in Utrecht

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor een gewapende overval op een brillenzaak in Utrecht. De overval gebeurde in december van het vorige jaar. Alle drie de verdachten zijn minderjarig.

Het personeel van de brillenzaak was bezig om de zaak af te sluiten, toen een jongen aanbelde. Een medewerker maakte de deur open en liet de jongen binnen. Hij keek vervolgens op het gemak rond in de winkel. Tegelijkertijd sprongen twee andere, gewapende jongens van een scooter. Ze renden de winkel in.

Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. Ook wat voor wapens de jongens bij zich hadden, is niet bekend. De politie laat nu weten dat de drie verdachten zijn aangehouden. Dat gebeurde naar aanleiding ban de uitzending van Bureau Hengeveld en Opsporing Verzocht.

Twee van de jongens komen uit Rotterdam, de derde komt uit Nijmegen.