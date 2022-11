Drie Utrechters (18) aangehouden in verband met zware mishandeling Kanaalstraat

De politie heeft dinsdagochtend drie Utrechters aangehouden in verband met een zware mishandeling op de Kanaalstraat op 23 oktober. Daarbij liep het slachtoffer meerdere botbreuken op in het gezicht. De politie meldt dat er mogelijk meer aanhoudingen volgen in het onderzoek naar de mishandeling.

De mishandeling vond plaats nadat het slachtoffer verhaal was gaan halen bij een groep van zes tot acht jongens die vuurwerk naar hem gooiden. Hij werd omsingeld door de jongens en vervolgens geschopt en geslagen, waarbij hij zwaargewond raakte.

De politie doorzocht diezelfde avond de omgeving, maar kon de daders niet vinden. Vervolgens is een buurtonderzoek opgezet, zijn er camerabeelden nagelopen en getuigenoproepen gedaan.

Dit heeft nu dus geleid tot de aanhouding van drie achttienjarige jongens uit Utrecht. Zij worden volgens de politie in ieder geval verdacht van openlijke geweldpleging en zitten momenteel vast voor verder verhoor. De politie laat verder weten dat er mogelijk nog meer aanhoudingen volgen.

