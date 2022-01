Drie Utrechters aangehouden in onderzoek naar dood Breukelaar

In het onderzoek naar de dood van een 67-jarige man uit Breukelen zijn maandag drie Utrechtse mannen van 20 aangehouden. De verdachten blijven ingesloten voor verhoor.

De 67-jarige Breukelaar werd afgelopen donderdag dood aangetroffen in een woning aan de Oud Aa. De staat waarin het stoffelijk overschot van de man zich bevond was voor de politie en het Openbaar Ministerie reden om een grootschalig onderzoek in te zetten.

Hierbij zijn de woning en het omliggende terrein door zowel forensisch als tactisch rechercheurs onderzocht. Het onderzoek leidde in de loop van de afgelopen dagen naar de nu aangehouden Utrechters.