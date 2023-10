Drie Utrechters aangehouden voor explosie bij restaurant aan Amsterdamsestraatweg

De politie heeft donderdag drie Utrechters aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de explosie bij een restaurant aan de Amsterdamsestraatweg vorig weekend. Wat precies hun rol was, wordt onderzocht.

De explosie was in de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober. De politie kreeg die nacht om 03.21 uur een melding binnen via een automatisch inbraakalarm van een pand aan de Amsterdamsestraatweg, vlak bij de kruising met de Egelantierstraat.

De drie Utrechters die zijn aangehouden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Het gaat om drie mannen van 18, 19 en 27 jaar. De politie onderzoekt naar eigen zeggen nog wat de exacte rol van de verdachten is.