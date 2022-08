Drie Utrechters gearresteerd na plofkraakpoging in Duitsland

De politie in Duitsland heeft drie Utrechters gearresteerd die kort daarvoor een poging hadden ondernomen om een plofkraak te plegen in Königswinter. De plofkraak mislukte omdat er een mistmachine afging in de bank. De daders sloegen vervolgens op de vlucht.

De politie in Duitsland heeft drie Utrechters gearresteerd die kort daarvoor een poging hadden ondernomen om een plofkraak te plegen in Königswinter. De plofkraak mislukte omdat er een mistmachine afging in de bank. De daders sloegen vervolgens op de vlucht. Speciale eenheden van de Duitse politie werden gewaarschuwd en zetten de achtervolging in. De drie verdachten uit Utrecht probeerden in een rode Audi te ontsnappen. De Duitse politie wist de auto tot stoppen te brengen nabij Koblenz. Meerdere politieauto’s en de vluchtauto raakten flink beschadigd. In de omgeving van Kerkrade hebben Nederlandse politieagenten een vierde verdachte aangehouden die de andere drie logistiek zou hebben ondersteund. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!