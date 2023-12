Drie Utrechters gearresteerd voor witwassen en handel in drugs

De politie heeft afgelopen week onder meer drie Utrecht opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. Ook werden vier woningen in de stad doorzocht. Bij de actie zijn in totaal tientallen kilo’s aan harddrugs en meerdere tonnen aan contant geld in beslag genomen.

De politie heeft samen met de FIOD eerder deze week doorzoekingen gedaan in Utrecht, Meteren, Houten en Bilthoven. Het ging in totaal om acht woningen en bedrijfspanden, waarvan vier huizen in Utrecht.

Naast de drie Utrechters (33, 50 en 52 jaar) zijn ook nog twee mannen uit andere plaatsen gearresteerd. “Bij de doorzoekingen zijn tientallen kilo’s harddrugs, meerdere tonnen aan contant geld, dertien voertuigen en diverse digitale communicatiemiddelen in beslag genomen”, schrijft de politie. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

De gemeente Utrecht, de politie en het Openbaar Ministerie zeggen samen stevig op te treden tegen drugscriminaliteit. “We houden bijvoorbeeld verdachten van criminaliteit aan en leggen straffen op, verbeuren voertuigen, sluiten bedrijven en woningen die criminelen gebruiken voor drugshandel, helpen ondernemers en bewoners hun weerbaarheid te vergroten.” Ook wordt geprobeerd te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.