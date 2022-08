Drie verdachten aangehouden voor serie woninginbraken in Utrechtse wijk De Meern

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor woninginbraken die afgelopen tijd in De Meern in Utrecht werden gepleegd. Het aantal woninginbraken in De Meern steeg de laatste weken aanzienlijk, waarop de politie een onderzoek startte. Dat onderzoek heeft nu geleid tot aanhouding van deze drie verdachten.

Bij de woninginbraken werden voornamelijk geld en sieraden buitgemaakt. De politie kwam de verdachten op het spoor door het bekijken van camerabeelden uit de buurt en door andere onderzoeken.

De drie verdachten die nu zijn aangehouden zijn 22, 25 en 27 jaar oud en komen allen uit De Meern. Ze worden in verband gebracht met in ieder geval vier woninginbraken of pogingen daartoe en een helingzaak. De politie onderzoekt nog of de drie ook betrokken zijn bij andere inbraken in de buurt.

De drie verdachten werden afgelopen week op verschillende momenten gearresteerd. Bij doorzoekingen vond de politie een aantal goederen die gelijk teruggebracht kunnen worden naar de rechtmatige eigenaren. De verdachten zijn inmiddels voorgeleid en twee van hen zitten nog vast. De politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

Vierde aanhouding

Los van deze zaak werd op 6 augustus ook een andere verdachte aangehouden. Deze 48-jarige Utrechter werd op heterdaad betrapt in De Meern tijdens een inbraak. Hij wordt verdacht van een woninginbraak en een poging daartoe, en zit nog vast