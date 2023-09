Drie verdachten gearresteerd voor overval met pepperspray op 18-jarige man op Stationsplein in Utrecht

De politie heeft drie volwassenen opgepakt vanwege een overval met pepperspray op en 18-jarige man op het Stationsplein in Utrecht. De drie verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Op 14 september kreeg de politie rond 03.00 uur ’s nachts de melding dat een 18-jarige jongen uit Gorinchem beroofd zou zijn op het Stationsplein. Een van de daders spoot daarbij pepperspray in het gezicht van het slachtoffer.

De politie meldt nu dat vlak na de overval twee verdachten werden gearresteerd en dat later ook de derde verdachte werd opgepakt. Het gaat om dus om drie mannen van 30, 37 en 40 jaar oud, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Alle verdachten zitten nog vast.