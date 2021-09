Drie woninginbraken in Vleuten en De Meern na ‘zeer’ rustige periode

Bij drie verschillende woningen in Vleuten en De Meern is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Een bewoner van één van deze huizen stond oog in oog met een inbreker.

De politie schrijft dat het lange tijd zeer rustig was qua woninginbraken in Vleuten en De Meern. “Helaas vannacht drie keer een insluiping”. Er werd afgelopen nacht ingebroken bij een woning aan de Gouvernantelaan, Zeilmakerslaan en de Keerkring.

Bij één van deze woningen betrapte een bewoner de inbreker op heterdaad. Een vrouw stond volgens de politie oog in oog met een verdachte die een grijs trainingsjack en een capuchon droeg.

Of in alle gevallen om dezelfde dader(s) gaat is niet bekend. De politie vraagt tot slot aan mensen met informatie zich te melden.