Drugsdealer vraagt in Utrecht aan agent in burger of hij ‘iets’ wil kopen en wordt aangehouden

Een drugsdealer hoopte afgelopen nacht geld te verdienen door aan een voorbijganger te vragen of deze persoon geïnteresseerd was in ‘iets’. De verdachte wist echter niet dat deze passant een agent in burger was.

“Sommige dingen verzin je niet”, schrijft de politie op sociale media. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren agenten in burgerkleding op pad in het noorden van Utrecht. “We werken dan op speerpunten in de wijk die door geüniformeerde collega’s misschien minder goed waarneembaar zijn omdat zij veel meer opvallen.”

Tijdens deze surveillance werd een agent in burger aangesproken met de vraag of hij geïnteresseerd was in iets. “Maar natuurlijk, antwoordde onze collega niets vermoedend.” Er werd vervolgens een ‘medicijnkastje’ opengetrokken en de agent had keuze uit verschillende soorten harddrugs.

Er zijn uiteindelijk twee verdachten aangehouden.