Drugsdealers aangehouden bij speciale actie op Amsterdamsestraatweg

De politie heeft maandag op de Amsterdamsestraatweg meerdere mensen aangehouden bij een drugsactie. Onder meer twee drugsdealers werden opgepakt.

De politie hield de speciale actie omdat er klachten van bewoners en meerdere meldingen over drugsdealers waren binnengekomen. Zowel kopers als twee dealers werden tijdens de actie opgepakt.

Een van de aangehouden personen is een 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij had meer dan vijftig bolletjes bij zich, met vermoedelijk cocaïne en heroïne. Ook had hij veel contant geld bij zich. De andere dealer, een 21-jarige Utrechter, had meer dan twintig bolletjes, waarschijnlijk cocaïne, en een flink geldbedrag op zak.

De drugs en het geld is door de politie in beslag genomen. De mannen zitten allebei vast. De politie wijst erop dat het de aanpak van drugscriminaliteit helpt als mensen drugsdeals, eventueel anoniem, bij de politie melden.