Duitse rechtbank veroordeelt Utrechtse plofkraakbende; oud-profvoetballer van FC Utrecht onder de verdachten

Een groot deel van een Utrechtse plofkraakbende is donderdag door de Duitse rechtbank veroordeeld. Zij kregen gevangenisstraffen variërend van één jaar en negen maanden tot vijf jaar en elf maanden. De verdachten zijn mannen tussen de 23 en 43 jaar, waaronder een voormalig profvoetballer van FC Utrecht.

De 30-jarige Soufian E. speelde in de jeugd voor onder meer de Utrechtse voetbalclub. Later promoveerde hij met De Graafschap naar de Eredivisie. De voetballer werd door de rechter veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en drie maanden wegens betrokkenheid bij de plofkraken. De voetballer is geboren in Utrecht en groeide op in Hoograven.

Onderhandelingen

De mannen hebben met de plofkraken ruim 3,5 miljoen euro buitgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie is er daarnaast voor 6,8 miljoen euro materiële schade ontstaan bij de automaten in Duitsland. Kleine teams van de bende reisden herhaaldelijk naar Duitsland en verscholen zich na de explosies snel achter de Nederlandse grens. De meeste explosies vonden plaats in Beieren en Baden-Württemberg.

Voor het vonnis werd uitgesproken, onderhandelden veertien van de zestien verdachten over strafvermindering in ruil voor een bekentenis. Dankzij deze deal kwam het proces sneller tot een einde dan verwacht. De procedure zou oorspronkelijk pas eindigen op 27 januari 2026.

Logistieke uitdaging

De Duitse justitie beschouwt dit als een groot succes in de strijd tegen deze vorm van misdaad. “Het proces en de uitspraak van vandaag kunnen worden gezien als een flinke klap voor de hele plofkrakersscene in Nederland.” Vanwege de moeilijkheid om zestien verdachten, ruim dertig advocaten en verschillende tolken in de rechtbank onder te brengen, vond de zitting plaats in een sporthal.