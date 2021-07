Eén getroffen woning Alexander de Grotelaan per direct gesloten vanwege vrees voor nieuwe actie

Een van de woningen die begin deze week beschadigd raakte bij een explosie aan de Alexander de Grotelaan in Utrecht is op last van de burgemeester per direct gesloten. Men houdt er rekening mee dat het incident een gerichte actie was tegen de bewoner van het huis.

In de nacht van zondag op maandag rond 2.30 uur vond er een stevige explosie plaats in de flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hierdoor knalde het raam uit de portiek en raakten meerdere woningen beschadigd. De politie concludeert op basis van het onderzoek dat er mogelijke sprake is van een gerichte actie.

De driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) vrezen dat er mogelijk opnieuw een actie plaatsvindt. “Dit is voor mij, na afstemming met de driehoek, reden om een specifieke woning in het pand per direct te sluiten voor de duur van drie maanden”, schrijft locoburgemeester Lot van Hooijdonk in een brief aan de raad.

Bewoner

De precieze informatie waarop het besluit is genomen kan niet worden gedeeld. Wel kan Van Hooijdonk zeggen dat dit verband houdt met de waarschijnlijkheid dat de actie gericht was tegen een bewoner die bekend is bij politie en justitie. “Zonder deze maatregel vrees ik dat de woning opnieuw doelwit zou kunnen worden van een gewelddadige actie met niet alleen risico’s voor de bewoners, maar ook voor buren en omstanders tot gevolg.”

Dinsdag hield de politie een 26-jarige Utrechter aan die mogelijk betrokken was bij de explosie. Deze man is donderdagavond weer heengezonden.

Indruk

Het incident heeft volgens de locoburgemeester diepe indruk gemaakt op de bewoners, omwonenden en andere betrokkenen. De meeste mensen die vanwege de schade tijdelijk ergens anders onderdak kregen konden woensdag weer terug naar huis. Aan de twee zwaarst getroffen woningen wordt nog gewerkt. Woningcorporatie Bo-Ex verwacht dit snel af te ronden.