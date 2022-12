Een zakhorloge, postzegelverzameling en laptop; Utrechtse politie zoekt eigenaren van gestolen spullen

De Utrechtse politie is op zoek naar de eigenaren van een aantal gestolen spullen. Het gaat onder meer om een zakhorloge, een postzegelverzameling en een laptop.

In september van dit jaar werd na een mislukte woninginbraak in Utrecht een verdachte aangehouden. Met behulp van camerabeelden van een buurtbewoner kon de politie deze persoon aanhouden.

In het huis van de verdachte werden allerlei goederen in beslag genomen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. De politie is nu op zoek naar de eigenaren van deze spullen.

Bekijk hier om welke goederen het gaat.