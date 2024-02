‘Eerder geen aanwijzingen voor gevaar bij beschoten cosmetische kliniek in Utrecht’

Er waren, voordat de cosmetische kliniek aan de Gerbrandyhof werd beschoten, bij het college van B&W geen aanwijzingen dat er gevaar dreigde. Dat zegt wethouder Linda Voortman in reactie op vragen van verschillende Utrechtse fracties over de beschieting begin deze week. Er was geen sprake van een zogenoemd verhoogd risicoprofiel voor de Utrechtse vestiging van de kliniek.

De cosmetische kliniek heeft ook een vestiging in Rotterdam. Die locatie werd vorig weekend ook beschoten, meldde de NOS.

De Utrechtse fracties van het CDA, UtrechtNu!, Horizon, de PvdA en ChristenUnie wilden meer weten over de beschieting in Utrecht. Burgemeester Sharon Dijksma was donderdag niet aanwezig bij het vragenuur van de gemeenteraad. Wethouder Linda Voortman verving haar.

Ze liet weten dat burgemeester Dijksma op basis van een rapportage van de politie een besluit neemt over een eventuele sluiting van de kliniek en andere maatregelen.

Het BNNVARA-programma BOOS maakte begin deze maand een aflevering over het bedrijf, omdat er ‘achter de schermen een hoop zou misgaan’.

Amsterdamsestraatweg

De fracties vroegen zich verder onder meer af of het college denkt dat deze branche veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Ze noemen de beschieting een jaar geleden van een beautysalon op de Amsterdamsestraatweg. “Deze beautysalon had net als in het voorbeeld van de cosmetische kliniek een vestiging elders, welke ook te maken kreeg met een mogelijk explosief.”

Volgens de wethouder zijn daar op dit moment geen aanwijzingen voor. “Beide situaties staan op zichzelf.”