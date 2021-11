Eigenaren oliebollenkraam Amsterdamsestraatweg overvallen; politie zoekt getuigen

De eigenaren van de oliebollenkraam aan de Amsterdamsestraatweg zijn woensdagavond met geweld overvallen. Dat gebeurde toen ze na hun werkdag van de kraam naar hun auto liepen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De slachtoffers, een 68-jarige man en een 58-jarige vrouw, liepen woensdag rond 18.20 uur van hun oliebollenkraam aan de Amsterdamsestraatweg naar het Van Beuningenplein. Daar stond hun auto geparkeerd. Het echtpaar werd daar opgewacht door twee mannen die hen met veel geweld probeerden te beroven.

Volgens de politie werd er dankzij snel handelen van de slachtoffers niks buitgemaakt. De overvallers renden na de overval de Mariendaalstraat in richting het Oppenheimplein. De politie heeft de verdachten nog niet kunnen aanhouden en startte een onderzoek.

Agenten hebben in de buurt al met enkele getuigen gesproken en de politie onderzoekt nog of er camerabeelden zijn waarop de verdachten te zien zijn. De politie zoekt ook nog andere getuigen van de poging tot beroving en heeft op de website een signalement van de twee gepubliceerd. Wie de verdachten kort voor of na de beroving heeft zien lopen bij het Van Beuningenplein, kan contact opnemen met de politie.