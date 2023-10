En weer is een tankstation in Utrecht overvallen; Esso aan Einsteindreef is voor de tweede keer het doelwit

Voor de vierde keer in korte tijd is in Utrecht een tankstation overvallen. Dit keer was de Esso aan de Einsteindreef het doelwit. Deze onderneming werd vorige maand ook al beroofd.

De politie meldt via sociale media dat de Esso rond 04.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag werd overvallen. Er waren twee of meer daders die donker gekleed waren en gezichtsbedekking droegen. De politie is een onderzoekt gestart en is daarbij onder meer op zoek naar mensen met meer informatie.

Op 18 september werd dezelfde Esso in Overvecht overvallen. Op 22 september was het raak bij de Shell aan de Albert Schweitzerdreef. Beide locaties liggen in Overvecht.

Op 25 september werd het OK-tankstation in de naastgelegen buurt Tuindorp beroofd. Voor alle misdrijven zijn vooralsnog geen verdachten gearresteerd.