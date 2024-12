EOD rukt uit voor mogelijke winkeldief met zwaar vuurwerk bij Kruidvat aan Oudegracht in Utrecht

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is woensdag aan het eind van de middag uitgerukt naar de Oudegracht in Utrecht voor zwaar vuurwerk. Het materiaal werd door de politie in de zakken van een mogelijke winkeldief gevonden.

De verdachte werd woensdag rond 18.00 uur beticht van winkeldiefstal in de Kruidvat aan de Oudegracht. Toegesnelde agenten fouilleerde de man en vonden daarbij zwaar vuurwerk in zijn zak, waarop werd besloten de EOD in te schakelen.

Medewerkers van de EOD hebben het vuurwerk vervolgens veilig afgevoerd. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau.