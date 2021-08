Escape Room Mysterium aan de Oudegracht voor de derde keer slachtoffer van inbraak

Bij Escape Room Mysterium aan de Oudegracht in Utrecht is voor de derde keer ingebroken. Waar de dief vorige keer nog lang bezig is geweest met het openbreken van een kluis met raadsels, is er dit keer veel snoepgoed gestolen.

Eigenaresse Anna-Maria Giannattasio wil zich niet laten beïnvloeden door de inbraak, maar dat gaat naar eigen zeggen toch lastig. “Ik wilde niet boos worden, maar toen ik de schade zag en het begon op te ruimen merkte ik toch dat ik mij kwaad begon te maken.”

Naast het gestolen snoepgoed is ook de kas en apparatuur, waaronder een fototoestel, meegenomen. Daarnaast heeft de dief volgens Giannattasio een enorme ravage aangericht.

Spinnenwebben

“We zijn de hele ochtend druk geweest met opruimen en schoonmaken. Normaal gesproken laten we bijvoorbeeld de spinnenwebben hangen omdat die bijdragen aan de sfeer. Nu waren we tijdens het poetsen vooral onze frustratie aan het wegwerken, waardoor de escape room schoner is dan ooit”, zegt Giannattasio met een glimlach.

De dief is tijdens de drie inbraken elke keer via dezelfde weg naar binnengekomen. Naast de ingang aan de werf zit een klein raampje met tralies ervoor. Op een of andere manier is het de inbreker gelukt hier doorheen te komen. Het vermoeden bestaat dan ook dat het om dezelfde persoon gaat.

Utrecht Twitter help! Oproep: wie kan mij vandaag tijdelijk helpen met inbraak proef maken van dit raampje? Of hout schroeven of tralie erbij. Wil niet dat vanavond er weer inbreker komt slopen en alle marsen opeet 🦠🤓 #utrecht #help #dtv pic.twitter.com/4OybirgDAu — puur (@puur) August 3, 2021

Corona

Naast de drie inbraken heeft Mysterium ook te lijden gehad onder de coronamaatregelen. Ondanks dat er nu weer mensen gebruik van kunnen maken, loopt het nog niet echt storm. “Ik heb deze maand nog maar vijf boekingen, terwijl er normaal gesproken zo’n vijftig groepen per week langskomen. Ik verdien er op dit moment dan ook niet veel aan en dan is zo’n inbraak extra frustrerend.”

Giannattasio, die zich niet wil laten kennen, zegt dat de band onder de medewerkers in die periode wel extra sterk is geworden. “We hebben het in die periode met een hele toffe groep mensen in leven gehouden. Hoewel ik het liever anders had gezien, schiep dat wel een sterke band.”

Boekingen

Mysterium was volgens Giannattasio weer aan het opkrabbelen, maar dinsdag hadden zij nog geen boekingen. “Daar ben ik eerlijk gezegd wel blij mee anders moest ik mensen namelijk teleurstellen. We hebben deze dag goed kunnen gebruiken om alles weer op orde te brengen zodat we vanaf morgen weer klanten kunnen ontvangen.”