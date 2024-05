Explosie bij bedrijfspand aan de Winthontlaan in Utrecht

Bij een bedrijfspand aan de Winthontlaan in Utrecht is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. Het explosief ging rond 4.00 uur af, waarna twee auto’s snel zijn weggereden. De politie zoekt getuigen en camerabeelden.

De politie kreeg rond 3.50 uur een melding van een harde knal in de omgeving. Eenmaal ter plaatse zagen ze dat de schuifdeur van het pand vernield was en het hek was doorgeknipt. Op beelden is te zien dat er twee auto’s aan kwamen rijden, waar vier mannen uitstapten. Een van hen plaatste iets onder de roldeur, waarna de explosie volgt.

De mannen zijn na de explosie het pand in gerend en hebben dozen in de auto’s geladen. Getuigen hebben gezien dat twee auto’s na de explosie snel zijn weggereden, volgens de politie via de Mauritslaan de A12 op. De politie heeft naar de auto’s gezocht, maar die zijn niet meer gevonden.

De eigenaar van het pand tast volgens de politie in het duister over wie het op zijn zaak gemunt heeft. De politie zoekt camerabeelden en mensen die meer informatie hebben over de explosie.