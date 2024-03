Explosie bij kapperszaak in Utrechtse wijk Overvecht; politie zoekt getuigen en camerabeeld

Bij een kapperszaak aan de Zamenhofdreef in Utrecht is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. De politie zoekt getuigen en mensen die wellicht camerabeelden hebben van het incident.

De politie kreeg maandagochtend rond 02.10 uur een melding van een harde knal in de omgeving van de Seinedreef. Agenten gingen ter plaatse en kwamen erachter dat bij een kapperszaak aan de Zamenhofdreef de ruit van de voordeur was beschadigd.

Volgens de politie is de ruit vermoedelijk beschadigd geraakt door de explosie van zwaar, illegaal vuurwerk. Medewerkers van de Forensische Opsporing hebben in de omgeving van het incident onderzoek gedaan. Van de dader of daders ontbrak volgens de politie ieder spoor.

De politie is op zoek naar getuigen en mensen die informatie hebben over de explosie. Ook mensen met beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera kunnen zich melden.