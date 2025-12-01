Explosie in Utrechtse Poortstraat; politie zoekt getuigen

Er heeft zondagochtend een explosie plaatsgevonden in de Poortstraat in Utrecht. Bij het incident vielen geen gewonden, maar er ontstond wel schade aan een woning. De politie roept mensen met informatie of camerabeelden op zich te melden.

Rond 08.00 uur schrokken bewoners wakker van een harde knal. Agenten troffen op de locatie resten van vuurwerk en brandbaar materiaal aan. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie is de verdachte vermoedelijk op een witte scooter gevlucht in de richting van de Zandhofsestraat. Het is ook mogelijk dat de persoon op de scooter in de omgeving heeft staan wachten of de situatie heeft geobserveerd.

Onderzoek

De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Mensen die zondagmorgen iets hebben gezien of gehoord in de Poortstraat, of bewoners uit de omgeving die over camerabeelden beschikken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.