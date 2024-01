Explosief ontploft in portiek van flat aan de Adenauerlaan in Utrechtse wijk Kanaleneiland

In de portiek van een flat aan de Adenauerlaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief tot ontploffing gebracht. De hulpdiensten rukten om 02.25 uur uit na een melding van omwonenden.

Omwonenden werden rond 02.25 uur wakker van een harde klap. Toen ze gingen kijken, bleek dat in de portiek een explosief was ontploft. De explosie veroorzaakte korte tijd brand, maar die kon door een bewoner worden geblust, laat de politie weten.

Tekst loopt door onder de foto

Toen de politie en brandweer ter plekke waren, bleek dat de portiek door de knal beschadigd was geraakt. Onder meer een raam was gesneuveld en er was rookschade. De brandweer had de ruimte daarna geventileerd.

Het Team Explosieven Verkenning van de politie was bij de portiek om onderzoek te doen. De politie roept getuigen op om zich te melden. De politie vraagt specifiek aan mensen met een deurbelcamera waarop rond 02.25 uur iets te zien is om contact op te nemen.