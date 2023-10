Explosieven en plofkraakmaterialen gevonden in auto in Overvecht in Utrecht

De politie in Utrecht heeft explosieven en andere materialen die gebruikt kunnen worden voor plofkraken gevonden in een auto in Overvecht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven meegenomen en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

De auto trok de aandacht van de politie toen deze met hoge snelheid woensdagochtend over de A27 reed. Uiteindelijk wisten ze de locatie van het voertuig te achterhalen op de Ankaradreef in Overvecht. In de auto zagen agenten verdachte goederen liggen en is besloten om de EOD te laten komen.

Na uitgebreid onderzoek bleken in de auto explosieven te liggen en diverse spullen waarvan bekend is dat deze gebruikt worden bij onder andere plofkraken. De EOD heeft de explosieven meegenomen. De overige goederen, zoals jerrycans, een rugzak en de auto zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.