Explosieven gevonden aan de Oudegracht in Utrecht, politie zoekt getuigen

Bij het kantoor van een waterfietsverhuurbedrijf aan de Oudegracht zijn explosieven gevonden. Dat gebeurde afgelopen nacht: in de nacht van zondag 18 op maandag 19 mei. De politie roept mensen die iets verdachts hebben gezien op zich te melden.

De politie kreeg rond afgelopen nacht rond 01.00 uur een melding over een verdachte situatie. Die vond plaats op de plek waar het kantoor van een waterfietsverhuur zit, aan de Oudegracht vlak bij de Gaardbrug. Er zou op hetzelfde adres ook een personal training bedrijf zitten, meldt RTV Utrecht.

“Toen de politieagenten gingen kijken, zagen zij aan de deur van het pand explosieven hangen”, meldt de politie. “De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) moest ter plaatse komen om de explosieven veilig te stellen. Gelukkig raakte niemand gewond.”

De politie is bezig het met onderzoek en vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord dat te melden. Dat kan via een tipformulier of telefonisch, al dan niet anoniem.