FIOD arresteert Utrechtse vrouw op verdenking witwassen 300.000 euro

De FIOD heeft afgelopen dinsdag een 27-jarige vrouw uit Utrecht en een 35-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van meer dan 300.000 euro. Het vermoeden is dat zij dit deden door gebruikmaking van een autoverhuurbedrijf uit de omgeving van Rotterdam.

Het onderzoek startte naar aanleiding van informatie dat de 35-jarige man auto’s kocht en die contant betaalde, terwijl de man niet over legale inkomsten beschikte waar deze contante uitgaven door te verklaren waren. Het nadere onderzoek wees uit dat de verdachte betrokken lijkt te zijn bij een tweetal bedrijven waar de vrouwelijke verdachte bestuurder van is. Eén van de bedrijven was een autoverhuurbedrijf, waarmee vermoedelijk wordt witgewassen. Op rekeningen van dit bedrijf en van de man zijn veel contante stortingen te zien.

Verborgen ruimte

Het vermoeden is dat de auto’s zijn verhuurd aan personen die zich bevinden in het criminele circuit en zich bezig houden met onder andere de handel in verdovende middelen. Tijdens een politiecontrole bleek, dat in de auto waarin verdachte reed er een verborgen ruimte was aangebracht. Het laten inbouwen van een verborgen ruimte is doorgaans een flinke investering en dit is een aanwijzing dat met de auto criminele activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

De FIOD doorzocht woningen in Amsterdam, Utrecht en Vlaardingen. Daarnaast zijn in totaal drie locaties doorzocht in de omgeving van Rotterdam. De FIOD nam behalve administratie ook twee telefoons, luxe goederen ter waarde van circa 25.000 euro en contant geld in beslag.