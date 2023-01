Garageboxen in Utrechtse wijk Overvecht geramd met mogelijk gestolen voertuig; politie neemt auto in beslag

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in beslag genomen die als gestolen stond geregistreerd. De auto werd mogelijk eerder die nacht gebruikt om de deuren van twee garageboxen in de Utrechtse wijk Overvecht te forceren.

De politie kreeg rond 0.15 uur een melding dat een voertuig op de Bantoedreef in Overvecht tegen twee garageboxen was aangereden. Agenten gingen naar de plek van het incident toe, maar de auto bleek daar al weg te zijn.

Later die nacht kwam er een melding binnen over een verdacht voertuig. Een agent die ter plaatse ging, zag dat deze auto overeenkwam met de auto die eerder mogelijk betrokken was bij het incident bij de garageboxen. Het voertuig bleek gestolen te zijn en had verkeerde kentekenplaten.

De auto is in beslag genomen en van de poging tot inbraak in de garageboxen is aangifte gedaan. De politie laat weten dat het onderzoek nog loopt en roept mensen die meer weten op om contact op te nemen met de politie.