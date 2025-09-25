Gemeente Utrecht wil criminaliteit in de zorg aanpakken

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders laat weten welke maatregelen de gemeente gaat treffen om ondermijning en criminaliteit in de zorgsector tegen te gaan. Yvonne Hessel (Utrecht Solidair) heeft hier vragen over ingediend vanwege de toenemende aanwezigheid van criminelen in de zorg. “Het zorgsysteem is kwetsbaar en criminelen weten goed hoe hier misbruik van te maken”, constateert de gemeente.

Volgens informatie van politie Midden-Nederland hebben criminele netwerken hun weg gevonden in de zorgsector. “Er wordt niet alleen zorggeld onttrokken, maar er zijn ook situaties waarin zware criminelen – die zich ook bezighouden met drugshandel of plofkraken – een zorgbedrijf hebben, EVC-bureaus opzetten, malafide uitzendbureaus opzetten en zorgdiploma’s vervalsen”, schrijft de burgemeester. Kwetsbare groepen lopen zo het risico zorg te krijgen van onbekwaam of zelfs crimineel personeel.

Ambities en doelstellingen

De Utrechtse aanpak is opgebouwd rond drie ambities, namelijk inwoners beschermen tegen malafide zorgaanbieders, bijdragen aan een betrouwbare en veilige zorgsector, en de aantrekkingskracht van de zorgsector voor criminele netwerken wegnemen. Om deze ambities waar te maken zijn verschillende doelstellingen vastgesteld: zo moet men meer inzicht verkrijgen in de ondermijning, de preventie en weerbaarheid vergroten, en het actief verstoren van criminele activiteiten.

Concrete maatregelen

Het college zet in op samenwerking en toezicht. Zo wordt een nieuwe functie in de vorm van een contactmanager geïntroduceerd om meer grip te krijgen op de inkoop van zorg en signalen van fraude sneller op te pikken. Ook worden trainingen georganiseerd voor toezichthouders, handhavers en zorgpartijen om bewustwording te vergroten en samenwerking te stimuleren. Daarnaast wordt er gewerkt aan een integraal meldpunt voor zorgfraude. “Op die manier hopen we meer en centraler meldingen en signalen te ontvangen”, schrijft het college van B&W.

Schriftelijke raadsvragen

In augustus diende Yvonne Hessel haar schriftelijke raadsvragen in over de problematiek. Zij sprak over “drugshandelaren, plofkrakers en geweldplegers die op grote schaal actief zijn in de zorg”, met grote risico’s voor patiënten en cliënten.

Volgens Hessel zijn de gevolgen ernstig: van verwaarlozing en pesten tot het ronselen van kwetsbare kinderen. Ze wees erop dat van de honderd recent gearresteerde dealers in Midden-Nederland er tachtig in de zorg werkten.

Uitbreiding toezicht

Het gemeenteraadslid vroeg ook naar de inzet van de Wet Bibob, die vergunningen kan weigeren of intrekken bij crimineel misbruik. De gemeente Utrecht laat weten bereid te zijn om te onderzoeken of een vergunningsplicht in de zorgbranche kan bijdragen aan het bestrijden van ondermijning.

Verder wordt het aantal toezichthouders uitgebreid om zorgfraude beter aan te pakken. Op dit moment staat één zorgpartij onder verscherpt toezicht.