Gerichte politieactie in Utrecht-West leidt tot twee aanhoudingen en grote drugsvangst

De politie heeft op donderdag 6 november in Utrecht-West een gerichte actie uitgevoerd om ondermijning en drugscriminaliteit in de wijk aan te pakken. Daarbij zijn twee personen aangehouden: één voor handel in harddrugs en één voor het bezit van drugs tijdens een overdracht. In een woning werd bij een doorzoeking een grote hoeveelheid harddrugs gevonden, evenals een aanzienlijk contant geldbedrag en luxe merkkleding.

De actie begon met het observeren van een overdracht van verdovende middelen. Dat leidde direct tot de aanhouding van de koper, een 23-jarige man uit de gemeente Stichtse Vecht, bij wie harddrugs werden aangetroffen.

Kort daarna hield de politie ook de dealer aan. In de woning van de 30-jarige verdachte, eveneens afkomstig uit Stichtse Vecht, werden harddrugs, contant geld en luxe merkkleding gevonden en in beslag genomen. “Dit vormt een belangrijke slag in de strijd tegen drugscriminaliteit in het gebied”, aldus de politie.

Ondermijnende criminaliteit

Volgens de politie gaat drugscriminaliteit verder dan alleen de handel in middelen. “Het raakt wijken in de kern: witwassen, afpersing, uitbuiting en geweld.” Dit vormt volgens hen een bedreiging voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners.

“Deze actie vormt opnieuw een belangrijke stap in onze gezamenlijke inspanningen om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken”, laat de politie weten. “Het resultaat onderstreept de effectiviteit van de intensieve samenwerking tussen de verschillende eenheden en partners, en het belang van gerichte en doortastende interventies in de strijd tegen drugscriminaliteit.

Op 30 oktober werden tijdens een integrale controle tegen ondermijning al meerdere aanhoudingen verricht.