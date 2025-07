Getuigen gezocht na explosie in Utrechtse wijk Overvecht afgelopen weekend

Afgelopen weekend vond er een explosie plaats in een portiek van een flatgebouw aan de Peetersdreef in Utrecht. In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 juli kreeg de politie rond 04.00 uur een melding binnen van een explosie. De politie vermoedt dat zwaar vuurwerk de oorzaak is.

De explosie vond plaats ter hoogte van het portiek van nummers 49–67 bij het flatgebouw aan de Peetersdreef. Volgens de politie hebben enkele bewoners de ontstane brand, die daarna ontstond, snel geblust. De voordeur van het portiek is licht beschadigd geraakt, maar er zijn verder geen gewonden gevallen.

Camerabeelden en getuigen

De politie is op zoek naar camerabeelden van de uren voor of na het incident, en vraagt omwonenden om contact met de politie op te nemen als zij in het bezit zijn van zulke camerabeelden. Dit geldt ook voor getuigen die iemand over het incident hebben horen praten die er mogelijk meer vanaf weet.