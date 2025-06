Gewapende autodiefstal in Utrecht: vrouw met geweld uit voertuig gehaald

Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag met geweld beroofd van haar auto. Dit gebeurde nadat zij haar voertuig had geparkeerd op het Rijnesteinhof in Utrecht.

Nadat het slachtoffer haar zwarte Peugeot 208 rond 03.15 uur had geparkeerd, werd het portier opengetrokken. De vrouw werd bedreigd met een wapen en moest uitstappen. Ook haar bijrijder werd gesommeerd het voertuig te verlaten.

Twee daders waren bij het incident betrokken. Ze gingen er met het voertuig vandoor in de richting van het Kastelenplantsoen. Bekijk hier het signalement van de verdachten.

“De politie komt graag in contact met mensen die de auto ergens hebben gezien. Of mensen die andere informatie hebben die de recherche kan helpen bij het onderzoek”, is te lezen op de website van de politie.