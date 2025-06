Gewapende overval op Albert Heijn aan Amsterdamsestraatweg in Utrecht

De Albert Heijn aan de Amsterdamsestraatweg 367 is zaterdagavond overvallen. De verdachte, die mogelijk een mes gebruikte bij het misdrijf, is nog voortvluchtig.

De politie werd rond 21.00 uur gealarmeerd en verschillende eenheden spoedden zich daarna naar het filiaal van de Albert Heijn. Het gaat om een gewapende overval en er wordt gezocht naar één verdachte.

Via Burgernet worden mensen opgeroepen uit te kijken naar deze man. De persoon is geheel in het zwart gekleed, heeft een witte tas van de Action en draagt mogelijk een mes bij zich. “Persoon niet zelf benaderen. Tips? Bel nu 112”, is te lezen in de melding.