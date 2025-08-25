Gewapende overval op Kruidvat Vleuten

De Kruidvat aan de Hindersteinlaan in Vleuten is vanochtend overvallen. Op het moment van de overval waren, naast het personeel, ook enkele klanten in de winkel aanwezig. Niemand raakte gewond. De dader ging er met buit vandoor.

De gewapende overval vond plaats rond half tien. De overvaller stapte de winkel binnen en bedreigde het personeel. Het gaat om de Kruidvat die vier jaar geleden ook al is overvallen. Wat de overvaller precies buit heeft gemaakt, wil de politie in verband met het lopende onderzoek nog niet bekendmaken.

Signalement

Het gaat om een man van ongeveer 1,60 meter lang met een getinte huidskleur. Hij droeg donkere kleding met een capuchon, een mondkapje en had een groene tas bij zich.

De politie waarschuwt om de man niet zelf te benaderen. Bij een mogelijke waarneming wordt gevraagd direct 112 te bellen. Voor de zoektocht naar de dader is ook een politiehelikopter ingezet.

Kindervakantieweek

Een paar honderd meter verderop in de straat is vanochtend de start van de Kindervakantieweek Vleuten-Haarzuilens. Deze begon om negen uur, en was dus tijdens de overval al bezig. Volgens de voorzitter van de kindervakantieweek Gerard Norbruis hebben de kinderen er echter niets of nauwelijks iets van meegekregen.