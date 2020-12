Gewapende overval op Kwalitaria Parkwijk; ‘Grote impact op medewerkers’ Bron: Instagramaccount Politie Utrecht Leidsche Rijn

Kwalitaria Parkwijk aan de Houtrakgracht in Utrecht is dinsdagavond rond 21.00 uur overvallen. De politie was na het incident op zoek naar twee mannen op een scooter.