Gewapende overval op Shell aan Albert Schweitzerdreef in Utrecht

Het tankstation van Shell aan de Albert Schweitzerdreef in Utrecht is vrijdagavond overvallen. De dader is gevlucht en de politie heeft onder meer via een Burgernetmelding geprobeerd de overvaller op te sporen, maar dat is vooralsnog niet gelukt.

Het incident bij de Shell aan de Albert Schweitzerdreef in Overvecht gebeurde iets voor 21.00 uur. De politie spreekt op sociale media van een ‘gewapende overval’. Wat voor wapen bij de beroving is gebruikt en of er buit is gemaakt, is echter niet bekend.

De dader is er vervolgens te voet vandoor gegaan. Het zou gaan om een licht getinte jongeman van ongeveer 20 jaar oud. De politie benadrukt dat mensen de verdachte niet zelf moeten benaderen, maar het noodnummer 112 moeten bellen wanneer zij hem zien.

Rond 21.10 uur werden Utrechters via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar de verdachte. De actie heeft echter niks opgeleverd, want de overvaller is vooralsnog niet gepakt.