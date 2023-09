Gewapende overval op tankstation in Utrecht Overvecht, politie zoekt tips over daders

Het tankstation aan de Einsteindreef in Utrecht Overvecht is maandagochtend rond 05.30 uur overvallen. Twee mannen met witte maskers bedreigden een medewerker met een wapen en gingen er vervolgens met geld en rookwaren vandoor. Er zijn nog geen verdachten opgepakt en de politie is daarom op zoek naar tips over de daders.

De politie Utrecht deelt op X dat de twee overvallers er rennend vandoor gingen richting de Marnixlaan en is nu dus op zoek naar alle mogelijke aanwijzingen. Dit kan gaan om getuigen of mensen die de overvallers op beeld hebben staan. Op de site van de politie wordt het signalement van de verdachten gedeeld. Tips kunnen gemeld worden bij de politie door te bellen of het tipformulier in te vullen.

