Gewapende overval op winkel aan Vleutense Hindersteinlaan

Aan de Hindersteinlaan in Vleuten hebben twee mannen donderdagmiddag een winkel overvallen. De politie zoekt getuigen van de overval.

De twee verdachten hebben het personeel van de winkel bedreigd met een wapen, meldt de politie iets na 16.00 uur op Twitter. Ze wisten geld buit te maken en zijn er vervolgens vandoor gegaan. De politie heeft de twee nog niet aan kunnen houden.

De politie vraagt mensen die iets van de overval gezien hebben om contact op te nemen. Via Burgernet heeft de politie een bericht verstuurd met het signalement van de verdachten.

Zojuist is een winkel overvallen aan de #Hindersteinlaan in #Vleuten. Twee mannen hebben met een wapen personeel bedreigd en zijn met geld ervandoor gegaan. Ben je getuige? Graag contact met de politie via 0900-8844.

