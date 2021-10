Man overleden bij schietpartij bij café de Plak in Utrecht; verdachte voortvluchtig

Bij café de Plak aan de Vleutenseweg in Utrecht heeft rond 19.25 uur een schietpartij plaatsgevonden. De politie laat weten dat een man daarbij is overleden. Ook zou een tweede persoon mogelijk gewond zijn geraakt. Het was ten tijde van het schietincident flink druk bij het café.



De toedracht van het schietincident is nog niet bekend. De politie laat weten dat de verdachte nog voortvluchtig is. De omgeving is afgezet en de recherche doet onderzoek. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Mogelijk sprake van tweede slachtoffer. Deze is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Toedracht onduidelijk. https://t.co/Jz3CEpcgqy — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) October 9, 2021

Het slachtoffer is overleden aan zijn verwondingen. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden. https://t.co/uSrMOAAgXP — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) October 9, 2021

Negen politiewagens, drie ambulances. Omstanders geëmotioneerd. Schietpartij bij café De Plak. — John Maes (@johnmaes) October 9, 2021

Bij een schietpartij aan de Vleutenseweg is een man zwaar gewond geraakt. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en de sfeer is gespannen. De dader is voortvluchtig. De omgeving in afgezet. #Utrecht — michiel van beers (@michielvanbeer1) October 9, 2021