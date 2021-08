Gewonde bij steekincident aan de Oudegracht in Utrecht

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een steekincident in het centrum van Utrecht.

Rond 01.00 uur ’s nacht kreeg de politie een melding van een steekincident in de Utrechtse binnenstad. Het gebeurde aan de Oudegracht, vlakbij de Winkel van Sinkel. Twee jongeren zouden een man hebben gestoken. Daarna zijn ze gevlucht.

Het slachtoffer werd in de buurt van de Rembrandt-bioscoop gevonden door hulpdiensten. Daar is hij behandeld aan zijn verwondingen. Het is onduidelijk of hij nog mee moest naar het ziekenhuis.

Agenten hebben in de binnenstad gezocht naar bewijsmateriaal. Er is nog niemand aangehouden.