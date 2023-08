Gewonde bij steekincident op de Timorkade in Utrecht

Bij een steekincident op de Timorkade in Utrecht is maandagmiddag iemand gewond geraakt. De politie is bezig met onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

De eerste melding over het steekincident kwam maandag rond 15:30 uur binnen bij de hulpdiensten. Het incident gebeurde aan de Timorkade in de wijk Lombok, vlakbij het Molenpark.

Tekst loopt door onder de foto

De politie laat via X weten dat bij het steekincident iemand gewond is geraakt. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie doet onder meer met een politiehond onderzoek naar de toedracht. Ook zijn duikers van de brandweer aanwezig om in het water te zoeken. Mogelijk is het wapen dat gebruikt is in het water gegooid.

Mensen die informatie hebben over het incident worden gevraagd zich te melden bij de politie.