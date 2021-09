Man (26) gewond door schietpartij op Jazzsingel in Terwijde

Bij een schietpartij op de Jazzsingel in Terwijde in Utrecht is maandagavond een 26-jarige man uit Den Haag gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg rond 23.00 uur een melding dat een persoon zou zijn neergeschoten op de Jazzsingel. Agenten gingen ter plaatse en troffen daar een slachtoffer aan dat door omstanders werd geholpen. Hij had een schotwond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De dader zou zijn weggereden in een grijze auto, vermoedelijk een Volkswagen, in de richting van de Terwijdesingel. Op de plek van de schietpartij is door de politie uitgebreid sporen- en buurtonderzoek gedaan. De recherche onderzoekt de zaak nu verder.

Getuigen van het schietincident worden gevraagd telefonische of via het contactformulier contact op te nemen met de politie. Getuigen die anoniem willen blijven, kunnen informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem.