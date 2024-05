Gewonde na mogelijk steekincident in Utrechtse wijk Kanaleneiland

Op de Hammarskjöldhof in de Utrechtse wijk Kanaleneiland heeft woensdagmiddag rond 16.00 uur een mogelijk steekincident plaatsgevonden. Er raakte daarbij één persoon gewond. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.